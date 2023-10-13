جماهير شعبنا في قلقيلية تشيع جثماني الشهيدين رضوان وسليم إلى مثواهما الأخير

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلة/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين سامر سعيد رضوان (22 عاما) من بلدة عزون، والفتى مهتدي ماجد سليم (17 عاما) من بلدة جيوس، إلى مثواهما الأخير شرق قلقيلية.

وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى بلدتيهما بموكب مركبات مهيب، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانيهما عقب وصولهما إلى منزليهما.

وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، نُقل جثمان الشهيد رضوان إلى مسجد عزون الكبير وسط البلدة، بينما نُقل جثمان الفتى سليم الى مسجد جيوس، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن مواراتهما الثرى بمقبرة بلدتيهما.

وكان الشاب رضوان قد استشهد مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي خلال تواجده بالقرب من

مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، بينما الفتى سليم أصيب بذات الوقت خلال مواجهات اندلعت في بلدة جيوس.