جماهير شعبنا في قلقيلية تشيع جثماني الشهيدين رضوان وسليم إلى مثواهما الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلة/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين سامر سعيد رضوان (22 عاما) من بلدة عزون، والفتى مهتدي ماجد سليم (17 عاما) من بلدة جيوس، إلى مثواهما الأخير شرق قلقيلية.
وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى بلدتيهما بموكب مركبات مهيب، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثمانيهما عقب وصولهما إلى منزليهما.
وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما، نُقل جثمان الشهيد رضوان إلى مسجد عزون الكبير وسط البلدة، بينما نُقل جثمان الفتى سليم الى مسجد جيوس، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن مواراتهما الثرى بمقبرة بلدتيهما.
وكان الشاب رضوان قد استشهد مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي خلال تواجده بالقرب من
مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، بينما الفتى سليم أصيب بذات الوقت خلال مواجهات اندلعت في بلدة جيوس.
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