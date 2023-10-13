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الصحة العالمية: طلب إسرائيل الإخلاء الجماعي لشمال قطاع غزة عقوبة بالإعدام

10/13/2023 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الانتقاد الحاد لدعوة إسرائيل إلى الإخلاء الجماعي لشمال قطاع غزة، حيث وصف متحدث ذلك بأنه من المستحيل نقل الأشخاص المرضى بشكل خطير والمصابين بشكل حاد من شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث طارق ياشاريفيتش "نقل مثل هؤلاء الأشخاص هو عقوبة بالإعدام".

وذكرت الأمم المتحدة أن الدعوة للإخلاء تضر بحوالي 1ر1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، رولاندو جوميز في جنيف اليوم الجمعة "تعتبر الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن يتم اتخاذ خطوة مثل تلك، بدون تداعيات إنسانية مدمرة".

كان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، "إن الجيش الإسرائيلي بعث برسالة إلى سكان قطاع غزة يطلب منهم إخلاء منازلهم والتوجه صوب الجنوب من أجل سلامتهم وحمايتهم".


وأضاف "عمليات الإخلاء هذه من أجل سلامتكم، ولن يتمكن أحد من العودة إلى غزة إلا بعد إصدار إشعار آخر يسمح بذلك"، موضحا أنه "تم تحذير سكان غزة من الاقتراب من السياج الأمني مع إسرائيل بل الإخلاء والتوجه جنوبا داخل قطاع غزة".


ويعتقد المراقبون أن إسرائيل قد تشن هجوما بريا وشيكا ضد قطاع غزة في أعقاب الهجوم الواسع النطاق الذي شنته حركة "حماس" نهاية الأسبوع الماضي.

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