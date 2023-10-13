الفريق الإنساني الإماراتي يعيد تأهيل وصيانة مدارس أمدجراس التشادية

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسساتها الخيرية دورها الانساني على الساحة التشادية لإعادة تأهيل مدارس أمدجراس وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية للسكان .

ويعكف مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على توفير بيئة صالحة للنازحين . ومع قرب بدء العام الدراسي قام وفد بزيارة تفقدية لمشروع صيانة المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة.

و تم في هذا الصدد توفير 300 طاولة وكرسي دراسي وبرادات مياه شرب وتوفير 1000 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس الثلاث البالغ عددهم 300 طالب وطالبة .

كما تم اليوم حفر أول بئر مياه توفر 50 جالون ماء في الساعة، على مشارف أم جرس وجاري العمل على توفير المياه بشكل فعال وآمن للسكان وحفر أبار أخري في المناطق المجاورة للمدينة .وعبر أهالي القرية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية المتواجدة في أمدجراس التي تبذل جهودا مقدرة للتخفيف من معاناتهم اليومية وتوفير إحتياجاتهم .

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