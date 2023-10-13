بمشاركة مجموعة من السفراء والملحقين العسكريين.. وزارة الدفاع تنظم إحاطة حول معرض دبي للطيران 2023

عقدت وزارة الدفاع إحاطة تعريفية للإعلان عن تفاصيل معرض دبي للعام 2023، الدورة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المعرض في عام 1989، وشارك في الإحاطة مجموعة من السفراء والملحقين العسكريين من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته الافتتاحية للإحاطة التعريفية رحب اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، بالحضور وسلط الضوء على الدور الفاعل الذي يلعبه المعرض في تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.



وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض: «يعتبر معرض دبي للطيران من أبرز الفعاليات الرائدة عالمياً في قطاعي الطيران والفضاء، حيث يعد منصة عالمية يتيح لنخبة الخبراء والمختصين وصناع القرار في قطاع الطيران مناقشة أهم المواضيع والتحديات وتعزيز أسس التعاون التي من شأنها تحقيق المستهدفات المرجوة وضمان مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران. نتطلع إلى استقبال الوفود من جميع أنحاء العالم، بما فيهم من ممثلي وزارات الدفاع ورؤساء الأركان والقادة وكبار المسؤولين، في معرض دبي للطيران الذي يواصل إرساء دوره الريادي في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول المختلفة، وترسيخ علاقاتنا البناءة مع شركائنا الاستراتيجيين في قطاعي الطيران والفضاء».

وسلطت وزارة الدفاع الضوء على الميزات الجديدة التي ستتوفر خلال فعاليات معرض دبي للطيران، بما في ذلك جدول أعمال المؤتمر الذي يغطي العديد من المواضيع الرئيسية، منها مستقبل قطاع الطيران المدني وتجارب الركاب، بالإضافة إلى مؤتمر وزارة الدفاع لصلاحية الطيران والسلامة. كما سيستضيف معرض دبي للطيران أيضاً مؤتمر دبي الدولي لقادة الطيران في الفترة التي تسبق الحدث الرئيسي.



وأكد تيم هاوز، المدير الإداري لمجموعة تارسوس، الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران، أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة، إضافة إلى 400 جهة عارضة جديدة، والذين سيسلطون الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المستدامة في القطاع. وستضيف نسخة هذا العام أيضاً أكبر جناح لقطاع الفضاء في تاريخ المعرض، والذي سيضم أحدث التقنيات والحلول التي تعزز من مسيرة الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

وتقام دورة هذا العام من معرض دبي للطيران، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مطار دبي وورلد سنترال (DWC)، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

ويسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التوجهات في مجالات مثل تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة «اصنع في الإمارات»، والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة في القطاع.