الاتحاد للطيران تستقبل أولى طائرات دريملاينر الجديدة

رحبت الاتحاد للطيران، أمس الجمعة، بأحدث إضافة إلى أسطولها؛ حيث هبطت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد إجراء فحص شامل من قبل الفريق الهندسي للاتحاد للطيران، ستدخل الطائرة الجديدة إلى الخدمة مباشرة؛ حيث من المقرر أن تبدأ في نقل الضيوف اعتباراً من 15 أكتوبر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يؤكد وصول أحدث طائراتنا من طراز 787 دريملاينر التزامنا بالنمو هذا العام من خلال تعزيز جودة تجربة ضيوفنا وتوسيع نطاق شبكتنا، في إطار استراتيجيتنا التي تحمل عنوان «رؤية 2030»، التي تدعم هذا النمو. وهذا ما تؤكده الوجهات الجديدة إلى أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف، التي بدأنا تشغيلها قبل أسبوعين».

وتتميز هذه الطائرة، وطائرات دريملاينر الثلاث التالية من طراز 787-9، بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بنفس حجمها.

وتصل هذه الطائرة بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي تسلمت فيه الاتحاد للطيران آخر طائرة من طراز Boeing 787-10 في 13 أكتوبر 2020.