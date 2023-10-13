مدينة إكسبو دبي تطلق فلل ياسمينة الفاخرة

كشف المطور الرئيسي لمدينة إكسبو دبي النقاب عن أحدث وحداتها السكنية في إكسبو فالي– فلل ياسمينة؛ ما يعزز تجربة الرفاهية في هذا المشروع العقاري المميز، بناءً على النجاح الذي حققه مشروع شمسة تاون هاوس، الذي تم الإعلان عن المرحلة الثانية منه الشهر الماضي بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل.

يشمل مشروع فلل ياسمينة عدداً محدوداً من الفلل شبه المنفصلة مكونة من أربع وخمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 6.1 ملايين درهم بمساحة متوسطة تبلغ نحو 4000 قدم مربعة، وصممت فلل ياسمينة الأنيقة بعناية لتشمل ثلاثة طوابق وشرفة واسعة.



قال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «أثبت نجاح تطوير مشروع شمسة تاون هاوس أن إكسبو فالي، ومدينة إكسبو دبي، يعدان عرضاً جذاباً في سوق العقارات المزدهر في دبي، وإطلاق فلل ياسمينة الواسعة والعالية الجودة هو الخطوة التالية في رحلتنا لتنمية مدينتنا وإعادة تعريف الحياة الحضرية».



وأضاف: «انطلاقاً من قناعتنا، فنحن لا نبني المنازل الراقية بأجود المواصفات المحلية والعالمية فقط، بل ننشئ تجارب شاملة ضمن مجتمع متكامل ومستدام ينبض بالحياة».

يقدم إكسبو فالي مزيجاً من الطبيعة والحياة العصرية، حيث تتلاشى الحدود بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتمتع أصحاب المنازل بهدوء الطبيعة وراحة البال ضمن مساكن معاصرة وأنيقة في مكان متناغم، وهو أول مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 60% من المساحات الخضراء داخل المجتمع، وسيتمتع سكان إكسبو فالي بإمكانية الوصول المباشر إلى المحمية الطبيعية والبحيرة والوادي، حيث ستصبح مشاهد وأصوات الحياة البرية الهادئة جزءاً من الحياة اليومية. سوف يستمتعون أيضاً بالوصول السهل إلى ثلاثة نوادٍ مجتمعية، مع مسارات ركوب الدراجات، ومسارات المشي، ومناطق اللعب، والمرافق الترفيهية، والمقاهي الساحرة، وتناول الطعام من المزرعة إلى المائدة، كلها في محيط الفيلا.