التضخم في الصين يخالف التوقعات ويستقر في سبتمبر .. والصادرات تتراجع 6.2%

أصدرت الصين مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية يوم الجمعة تظهر تراجعا تدريجيا في الصادرات والواردات، لكن الضغوط الانكماشية المستمرة سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات في محاولة هندسة انتعاش اقتصادي أقوى.

واستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين بشكل مفاجئ في سبتمبر بينما استمر انكماش المنتجين، ما يشير إلى أن مسار الاقتصاد نحو النمو ما يزال هشاً ويحتاج إلى دعم إضافي.

قال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين لم يتغير الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أضعف من التوقعات بفارق طفيف، كما يقترب من المستوى الانكماشي الذي انخفض إليه في يوليو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة– 0.8%، مثل أغسطس. فيما تراجعت أسعار المنتجين 2.5% في سبتمبر، متراجعة بشكل طفيف عن الشهر السابق.

وانخفضت الصادرات في سبتمبر 6.2% عنها قبل عام، لتتراجع بعض الشيء عن انخفاض 8.8% في أغسطس، ومتجاوزة توقعات الاقتصاديين لانخفاض 7.6% في استطلاع أجرته رويترز.

قال تشاوبنغ شينغ، كبير المحللين المعنيين بالصين في "أستراليا أند نيوزلند بانكينغ غروب" : "جاءت بيانات التضخم لشهر سبتمبر أقل من إجماع المحللين، مما يوضح أن هناك طريقاً طويلاً في معركة بنك الشعب الصيني ضد الانكماش. ورغم إعلان الحكومة عن إجراءات عديدة لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الطلب المحلي. لكن ثقة المستهلك ما تزال ضعيفة".

وتراجعت الأسهم الصينية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، مع خسارة مؤشر"هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزز" 1.9%، وأصبح في طريقه لإنهاء سلسلة المكاسب التي استمرت ستة أيام. كما انخفض مؤشر الأسهم القياسي "سي إس أي 300" 1% تقريباً.

من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة توقعاته للنمو في الصين إلى 5% بدلاً من 5.2% في 2023، وإلى 4.2% عوضاً عن 4.5% لعام 2024.