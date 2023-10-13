«بانيان تري» تفتتح فندقها الجديد في دبي العام الجاري

تعتزم مجموعة «بانيان تري» افتتاح فندق جديد لها في دبي في جزيرة بلوواترز، والذي سيحلّ محل فندق سيزرز بالاس دبي الحالي، وسيخضع لعملية تطوير تدريجية تتعلق بالعلامة التجارية، لتحويله إلى ملاذ للضيافة الفاخرة المستوحاة من الطراز الآسيوي.

ومن المتوقع افتتاح الفندق في أواخر 2023، وسيضم الفندق 179 غرفة، بما في ذلك 30 جناحاً، إضافة إلى فيلا مكونة من أربع غرف نوم تتميز بمدخل خاص ومسبح وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ.

وجنباً إلى جنب مع ذلك، سيوفر «بانيان تري- دبي» 96 مسكناً خاصاً مكوناً من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، مما يوفر للمقيمين إمكانية الوصول إلى مسبح خارجي مخصص وشاطئ خاص ومرافق المنتجع، إلى جانب الامتيازات الحصرية المرتبطة بالمجموعة المالكة.

وأعرب إيدي سي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة بانيان تري، عن سعادته قائلاً: «لا تزال شراكتنا المثمرة تمثل القوة الدافعة لنا في الشرق الأوسط، مما يمكننا من الارتقاء ببانيان تري إلى آفاق جديدة وفرص جديدة».

ويأتي افتتاح الفندق، أيضاً وفقاً لاتفاقية شراكة استراتيجية بين أكور ومجموعة بانيان تري، وستتم إدارة الفندق بشكل مشترك من قبل مجموعة بانيان تري وإنيسمور.