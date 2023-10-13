«بانيان تري» تفتتح فندقها الجديد في دبي العام الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم مجموعة «بانيان تري» افتتاح فندق جديد لها في دبي في جزيرة بلوواترز، والذي سيحلّ محل فندق سيزرز بالاس دبي الحالي، وسيخضع لعملية تطوير تدريجية تتعلق بالعلامة التجارية، لتحويله إلى ملاذ للضيافة الفاخرة المستوحاة من الطراز الآسيوي.
ومن المتوقع افتتاح الفندق في أواخر 2023، وسيضم الفندق 179 غرفة، بما في ذلك 30 جناحاً، إضافة إلى فيلا مكونة من أربع غرف نوم تتميز بمدخل خاص ومسبح وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ.
وجنباً إلى جنب مع ذلك، سيوفر «بانيان تري- دبي» 96 مسكناً خاصاً مكوناً من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، مما يوفر للمقيمين إمكانية الوصول إلى مسبح خارجي مخصص وشاطئ خاص ومرافق المنتجع، إلى جانب الامتيازات الحصرية المرتبطة بالمجموعة المالكة.
وأعرب إيدي سي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة بانيان تري، عن سعادته قائلاً: «لا تزال شراكتنا المثمرة تمثل القوة الدافعة لنا في الشرق الأوسط، مما يمكننا من الارتقاء ببانيان تري إلى آفاق جديدة وفرص جديدة».
ويأتي افتتاح الفندق، أيضاً وفقاً لاتفاقية شراكة استراتيجية بين أكور ومجموعة بانيان تري، وستتم إدارة الفندق بشكل مشترك من قبل مجموعة بانيان تري وإنيسمور.
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