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أنباء أولية عن إسقاط طائرة حربية للجيش الإسرائيلي - فيديو

10/13/2023 8:00:09 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام اجنبية في قطاع غزة أن هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية في أجواء القطاع، كما نشر ناشطون فيديوهات تحدثوا فيها عن رصدهم إصابة مقاتلة وهبوط طيارها بالمظلة.

وتاليا الفيديو عبر موقعنا :


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