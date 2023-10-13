أنباء أولية عن إسقاط طائرة حربية للجيش الإسرائيلي - فيديو

أنباء أولية عن إسقاط طائرة حربية للجيش الإسرائيلي - فيديو
التاريخ
10/13/2023 8:00:09 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام اجنبية في قطاع غزة أن هناك أنباء عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية في أجواء القطاع، كما نشر ناشطون فيديوهات تحدثوا فيها عن رصدهم إصابة مقاتلة وهبوط طيارها بالمظلة.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا :
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