3 أضعاف ما رماه التحالف بشهر.. مفاجأة عن شلال القنابل بغزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - 6000 قنبلة في 6 أيام ضربت على مساحة تعادل 365 كلم2.

هذا الرقم حصيلة 6 أيام فقط من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السبت الماضي (السابع من أكتوبر).

أي أنه يعادل في مقارنة بسيطة 3 أضعاف ما أسقطه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شهرياً على مساحة 46000 كلم مربع في سوريا والعراق.

إذ ضرب التحالف شهريا ما معدله 2500 قنبلة، وفق شارلز ليستر، مدير برنامج التطرف ومكافحة الإرهاب في معهد الشرق الأوسط.

عام في أفغانستان كما يعادل هذا الرقم عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل.

فقد أكد مارك جارلاسكو، المستشار العسكري في منظمة "باكس من أجل السلام" الهولندية، أن إسرائيل أسقطت في أقل من أسبوع ما أسقطته واشنطن في أفغانستان خلال عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

ماذا عن ليبيا؟ كما أضاف جارلاسكو، وهو أيضًا محقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، أن أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها خلال عام في حرب أفغانستان فاق قليلاً الـ 7423.

أما وفقا للأمم المتحدة، فطوال الحرب في ليبيا، ضرب حلف شمال الأطلسي نحو 7600 قنبلة وصاروخ.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، بتغريدة على منصة X أن "عشرات الطائرات المقاتلة والمروحيات هاجمت سلسلة من الأهداف لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

كما أوضح أن سلاح الجو أسقط حتى الآن حوالي 6000 قنبلة.

إلا أن هذا العدد ارتفع بلا شك خلال الساعات الماضية، بعد أن أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن الجيش شن غارات مكثفة في قطاع غزة، الليلة الماضية، هاجم فيها نحو 750 "هدفا عسكريا" في القطاع.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة إسرائيل سكان قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، ملوحة بعملية عسكرية وشيكة.