4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و416 مليارا و225 مليونا و637 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 768.6 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 189.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.92 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 163 مليار دولار، وبورصة الكويت 131.2 مليار دولار وبورصة مسقط 62.3 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.3 مليار دولار، وبورصة مصر 43.8 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.4 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.4 مليار دولار، وبورصة فلسطين 5.02 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.83 مليار دولار.

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