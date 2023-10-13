الخارجية تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق خدمة الزيارات المؤتمتة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات الدعوات والمراسلات التي تلبي احتياجات بعثات الدولة في الخارج والجهات الحكومية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة تماشياً مع إستراتيجية دولة الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025.

وتهدف خدمة الزيارات المؤتمتة إلى تبسيط الإجراءات للوفود القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل الترتيبات اللازمة، وضمان تجربة سلسة ومضيافة حيث تمكن المستخدمين من الحصول على تصاريح السفر، وترتيبات الإقامة، والنقل، وإدارة الخدمات اللوجستية الأخرى بسهولة غير مسبوقة.

أما بالنسبة لخدمات الدعوات والمراسلات، فهي تهدف إلى توفير آلية تواصل عالية الجودة آنية وفعالة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والمنظمات الدولية والجهات الحكومية.

وتشمل هذه الباقة كلا من خدمة الرسائل والدعوات والبرقيات، وتوفرها من خلال منصة آمنة عبر الإنترنت لتعزيز الشفافية والكفاءة.

وقال سعادة سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية: " تعكس هذه الخدمات الجديدة التزام وزارة الخارجية بتقديم خدمات استثنائية وشاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لأصحاب المصلحة لدينا وتهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والوفود الزائرة، مما يؤكد التزام دولة الإمارات بالابتكار والضيافة والتميز".

وقد قامت الوزارة بمواءمة الخدمات التي تقدمها مع رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، وتهدف إلى تنفيذ رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين.

ويمكن للجهات الحكومية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية .

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