«أركوس جيت» و«إير شاتو» تطوران التنقل بالهليكوبتر في دبي

أعلنت شركة «أركوس جيت» ArcosJet للوساطة في مجال الطائرات ومقرها دبي، الاستحواذ على حصة في شركة «إير شاتو» Air Chateau الخاصة لتشغيل طائرات الهليكوبتر، كجزء من خطة لتطوير مشروع التنقل بطائرات هليكوبتر في دبي والإمارات.

وتمتلك شركة «إير شاتو» مهبط طائرات هليكوبتر تجاري مكون من 8 منصات في صالة كبار الشخصيات بمطار آل مكتوم الدولي والذي بدأ عملياته في نوفمبر 2021.

وستكون القاعدة بمثابة الأساس لنظام بيئي لتشغيل وخدمة طائرات الهليكوبتر المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة.

كما ستقوم الشركة أيضًا بتشغيل أول حظيرة طائرات هليكوبتر تجارية خارج المطار في البلاد، ومن المقرر افتتاحها بحلول أبريل 2024.

وقال ميخائيل ألينكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أركوس جيت: «نرى أن السوق المتخصصة لطائرات الهليكوبتر الخاصة في دولة الإمارات بها الكثير من الفرص».

وأضاف: «بالتعاون مع «إير شاتو»، وبدعم من حكومة دبي، نتوقع توحيد مطارات طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء الإمارات في شبكة واحدة مع دبي الجنوب ومركز محمد بن راشد للطيران، مما سيحسن بشكل كبير إمكانية الوصول من الباب إلى الباب بأكملها منطقة».

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