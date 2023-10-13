«دناتا» مزود العام لخدمات المناولة الأرضية للسنة التاسعة

نالت «دناتا» جائزة «مزود العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة التاسعة على التوالي، ضمن جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2023. وجرى تقديم الجائزة، التي تعد أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم مؤخراً في لندن.

وقال المدير التنفيذي لدناتا المملكة المتحدة (عمليات المطار) أليكس دويسنوا، الذي تسلم الجائزة: «يشرفنا نيل هذه الجائزة المرموقة التي تعد اعترافاً بالتزامنا بالابتكار والسلامة والتميز في الخدمة. ونشكر جميع أعضاء فرقنا على مستوى العالم الذين كان عملهم الجاد هو القوة الدافعة وراء نجاحنا. وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي وإرساء معايير جديدة في صناعة الشحن الجوي».

وواصلت «دناتا»، على مدار العام الماضي، تعزيز عملياتها من خلال استثمارات استراتيجية على مستوى العالم. فقد أسست عملياتها في زنجبار (تنزانيا) ووسعت تواجدها في كندا من خلال شراكتها مع مجموعة GTA، وأضافت كالغاري وفانكوفر إلى شبكتها للشحن، كما زادت استثماراتها في «إير ديسباتش Air Dispatch» لتصبح المالك الوحيد للشركة الرائدة عالمياً في خدمات التحكم المركزي بالأحمال.

كما واصلت دناتا تعزيز وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، فقد باشرت إنشاء مرفق شحن جديدة في أربيل، ما سيوسع عملياتها في العراق. وتواصل في هولندا أيضاً بناء «مدينة دناتا للشحن أمستردام»، التي تعد إحدى أكبر المرافق وأكثرها تطوراً في العالم.

واستثمرت دناتا أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا رقمية جديدة لتعزيز الكفاءة عبر عملياتها. ومن أهم الإنجازات في هذا المجال طرح نظام إدارة الشحن الرقمي «ون كارغو OneCargo»، وتطوير منصة تجارة إلكترونية من الجيل التالي، وإطلاق طائرات بدون طيار ذاتية التحكم في مستودعاتها.

كما واصلت «دناتا»جهودها لتحسين الموارد عبر شبكتها العالمية، وذلك في إطار تعهدها بتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عملياتها بنسبة 50% بحلول عام 2030. فقد خصصت الشركة في السابق 100 مليون دولار أميركي لتنفيذ التكنولوجيا والمبادرات الخضراء عبر عملياتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي. وتشمل أحدث المبادرات الرئيسية للشركة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وحلول دعم العمليات الأرضية الخضراء وتحسين العمليات.

وحصلت «دناتا» مؤخراً على شهادة الإدارة البيئية IEnvA من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، وذلك تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار.

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