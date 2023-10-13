28 صفقة كبيرة على 4 أسهم بـ«سوق دبي» بـ143.5 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ 28 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم كل من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أمانات القابضة» و«الإسمنت الوطنية»، بقيمة إجمالية 143.5 مليون درهم، بتداول 64.7 مليون سهم.

وشهدت «إعمار العقارية» صفقات كبيرة بقيمة 48.9 مليون درهم، بتداول 6.38 مليون سهم، بسعر 7.67 درهم للسهم الواحد.

وسجل «دبي الإسلامي» صفقات كبيرة بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 مليون سهم، بسعر 5.57 درهم للسهم الواحد.

وسجلت «أمانات القابضة» أيضا صفقات كبيرة مباشرة بقيمة 50 مليون درهم، تشمل 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم.

كما شهد سوق دبي صفقات كبرى على شركة الإسمنت الوطنية، بأكثر من مليون درهم، تشمل 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز