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عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

10/13/2023 7:24:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

كما ناقشا التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين.

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