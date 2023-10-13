عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي هاكان فيدان وزير الخارجية في الجمهورية التركية تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.
كما ناقشا التداعيات الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين.
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