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محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

10/13/2023 7:24:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (47) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية برئاسة عوض حاضر المهيري، وعضويّة كل من: حمد عبيد المنصوري نائباً للرئيس، ونجيـب محمد العوضي، وسيف عبيـد المنصـوري، وطارق محمد المهيـري، وحميد ربيـع السويدي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمـؤسسة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.


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