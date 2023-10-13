محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (47) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية برئاسة عوض حاضر المهيري، وعضويّة كل من: حمد عبيد المنصوري نائباً للرئيس، ونجيـب محمد العوضي، وسيف عبيـد المنصـوري، وطارق محمد المهيـري، وحميد ربيـع السويدي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمـؤسسة.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
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