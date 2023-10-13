Friday, 13 October 2023 03:14 GMT

بسبب إجراءات الاحتلال: 5 آلاف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

10/13/2023 7:08:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى 5 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين على باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال بالغاز السام المسيل للدموع، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابة 6 منهم.

MENAFN13102023000205011050ID1107237230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث