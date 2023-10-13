بسبب إجراءات الاحتلال: 5 آلاف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى 5 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين على باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال بالغاز السام المسيل للدموع، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابة 6 منهم.