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أردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

10/13/2023 7:07:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية امس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.
وارتفع عدد شهداء غزة إلى 1537 فلسطينيا منهم 500 طفلا و276 سيدة.










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