أردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدى أردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مساجد المملكة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية امس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.
وارتفع عدد شهداء غزة إلى 1537 فلسطينيا منهم 500 طفلا و276 سيدة.
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