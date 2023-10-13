مظاهرات في عواصم عربية إسلامية دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة

مظاهرات في عواصم عربية إسلامية دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة
التاريخ
10/13/2023 7:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت مظاهرات في عواصم عربية إسلامية دعما للشعب الفلسطيني وتضامنا مع غزة.
ونظمت وقفات حاشدة في عدد من الدول بينها العراق، وقطر، وماليزيا، واليابان، ودول أخرى.
وطالب المشاركون في هذه الوقفات والمظاهرات بوقف المجازر بحق سكان غزة، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء العدوان على القطاع المحاصر.
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