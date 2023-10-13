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الخارجية تؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة

10/13/2023 7:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المستهدفة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة، ومواجهة تداعياتها الإنسانية وخطر استمرارها وتمددها على المنطقة برمتها.
وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة، ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.




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