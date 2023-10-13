لواء متقاعد بجيش الاحتلال: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب قائد أركان جيش الاحتلال السابق يائير غولان إن الاحتلال تعرض لأسوأ هزيمة في تاريخه، بعد اجتياح مقاتلي القسام لمناطق واسعة في غلاف غزة والسيطرة عليها لأيام.
وقال غولان، "أعتقد أن ما جرى لنا يشكل الهزيمة الأسوأ في تاريخنا، أراها أخطر من حرب يوم الغفران، حيث تعرضت جبهتنا الداخلية للهجوم، بينما فشل الجيش في حماية السكان".
بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "غولان" شارك بنفسه في المعارك الضارية التي جرت مع مقاتلي القسام في غلاف غزة يوم السبت الماضي.
صفا
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