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أبو عبيدة يهدد الاحتلال: لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة

10/13/2023 7:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة " إن العدو أضعف وأجبن من أن يهجر الشعب الفلسطيني من دياره مرتين.
وأضاف أبو عبيدة في مداخلة صوتية عبر فضائية الأقصى "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت."
وتابع " أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة".




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