أبو عبيدة يهدد الاحتلال: لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة " إن العدو أضعف وأجبن من أن يهجر الشعب الفلسطيني من دياره مرتين.
وأضاف أبو عبيدة في مداخلة صوتية عبر فضائية الأقصى "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت."
وتابع " أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة".
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