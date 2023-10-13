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الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل وفوري

10/13/2023 6:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الصحية في القطاع تعاني أزمة خانقة وأن كل مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى.
ووجهت مناشدة إلى العالم بأسره سرعة تزويدهم بالدواء والوقود والأطقم الطبية مناشدة كل الجهات الإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان.
وطالبت بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع مشيرة أن إغلاق معابر غزة وحصاره حال دون وصول إمدادات طبية من المؤسسات الدولية.
وقالت إن الحل الوحيد هو فتح ممر إنساني عاجل لإدخال مساعدات وأطقم طبية ولا يمكننا إجراء عمليات جراحية خطيرة وعاجلة لنقص إمكاناتنا.




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