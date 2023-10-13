انتشال 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- انتشلت طواقم الإسعاف، فجر اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تدميره، وارتقاء 10 شهداء.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات الكثيفة والعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.
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