انتشال 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- انتشلت طواقم الإسعاف، فجر اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تدميره، وارتقاء 10 شهداء.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عشرات الغارات الكثيفة والعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.



