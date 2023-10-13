مستعمرون يهدمون غرفتين زراعيتين ويقتلعون أشجارا مثمرة بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN-هدم مستعمرون، اليوم الجمعة، غرفتين زراعيتين وجدارا، واقتلعوا أشجارا مثمرة، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، جنوب الخليل، راتب الجبور، إن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" هدموا غرفتين زراعيتين تعودان للمواطن حسن علي النواجعة، كما هدموا جدارا واقتلعوا أشجارا مثمرة للمواطن عوض النواجعة.

وأشار الجبور إلى أن المستعمرين المسلحين انتشروا بالقرب من مساكن المواطنين وهددوهم واعتدوا على ممتلكاتهم.