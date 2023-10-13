مستعمرون يهدمون غرفتين زراعيتين ويقتلعون أشجارا مثمرة بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-هدم مستعمرون، اليوم الجمعة، غرفتين زراعيتين وجدارا، واقتلعوا أشجارا مثمرة، في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، جنوب الخليل، راتب الجبور، إن مستعمرين من مستعمرة "سوسيا" هدموا غرفتين زراعيتين تعودان للمواطن حسن علي النواجعة، كما هدموا جدارا واقتلعوا أشجارا مثمرة للمواطن عوض النواجعة.
وأشار الجبور إلى أن المستعمرين المسلحين انتشروا بالقرب من مساكن المواطنين وهددوهم واعتدوا على ممتلكاتهم.
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