الهلال الأحمر: ترحيل مليون فلسطيني في غضون 24 ساعة أمر مستحيل

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-تحدثت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، الجمعة، عن "استحالة" ترحيل أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة في أقل من 24 ساعة، وفقا لأوامر الجيش الإسرائيلي.





وقالت فرسخ لوكالة "أسوشيتد برس": "لا توجد طريقة يمكن من خلالها نقل أكثر من مليون شخص بأمان بهذه السرعة".





وأضافت: "انسَ الطعام. انسَ الكهرباء. انسَ الوقود. القلق الوحيد الآن هو ما إذا كنت العملية ستنجح أم لا، وما إذا كنت ستعيش".





وتابعت: "ماذا سيحدث لمرضانا؟ لدينا جرحى. لدينا كبار سن. لدينا أطفال في المستشفيات".





وأشارت المتحدثة إلى أن "العديد من الأطباء يرفضون إخلاء المستشفيات والتخلي عن المرضى".





وفي السياق ذاته، أوضحت المسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، لـ"أسوشييتد برس": "هذه فوضى. لا أحد يفهم ما يجب فعله".





وذكرت: "جميع موظفي الأمم المتحدة في مدينة غزة وشمال غزة أُخبروا بالإخلاء جنوبا باتجاه رفح".





وكانت "الأونروا" أعلنت أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.





المصدر: (أسوشييتد برس)