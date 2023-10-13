الهلال الأحمر: ترحيل مليون فلسطيني في غضون 24 ساعة أمر مستحيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-تحدثت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، الجمعة، عن "استحالة" ترحيل أكثر من مليون فلسطيني إلى جنوب غزة في أقل من 24 ساعة، وفقا لأوامر الجيش الإسرائيلي.
وقالت فرسخ لوكالة "أسوشيتد برس": "لا توجد طريقة يمكن من خلالها نقل أكثر من مليون شخص بأمان بهذه السرعة".
وأضافت: "انسَ الطعام. انسَ الكهرباء. انسَ الوقود. القلق الوحيد الآن هو ما إذا كنت العملية ستنجح أم لا، وما إذا كنت ستعيش".
وتابعت: "ماذا سيحدث لمرضانا؟ لدينا جرحى. لدينا كبار سن. لدينا أطفال في المستشفيات".
وأشارت المتحدثة إلى أن "العديد من الأطباء يرفضون إخلاء المستشفيات والتخلي عن المرضى".
وفي السياق ذاته، أوضحت المسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، لـ"أسوشييتد برس": "هذه فوضى. لا أحد يفهم ما يجب فعله".
وذكرت: "جميع موظفي الأمم المتحدة في مدينة غزة وشمال غزة أُخبروا بالإخلاء جنوبا باتجاه رفح".
وكانت "الأونروا" أعلنت أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.
المصدر: (أسوشييتد برس)
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