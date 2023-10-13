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الكيلة :كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها سكان قطاع غزة

10/13/2023 6:11:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أفادت وزيرو الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن ما يتعرض له سكان قطاع غزة، جراء العدوان
الاسرائيلي المستمر كارثة إنسانية وصحية.

وقالت الكيلة في بيانها"لليوم السابع نجدد طلبنا من دول العالم والمنظمات الحقوقية، والإنسانية، والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة".


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