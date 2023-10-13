الكيلة :كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها سكان قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-أفادت وزيرو الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن ما يتعرض له سكان قطاع غزة، جراء العدوان
الاسرائيلي المستمر كارثة إنسانية وصحية.
وقالت الكيلة في بيانها"لليوم السابع نجدد طلبنا من دول العالم والمنظمات الحقوقية، والإنسانية، والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة".
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