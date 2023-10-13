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بوتين يحذر من سقوط خسائر «غير مقبولة» جراء عملية برية إسرائيلية محتملة في غزة

10/13/2023 6:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من أن شنّ إسرائيل هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى "خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين" الفلسطينيين.

وأضاف "إن استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة... الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء".


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