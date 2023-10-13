معرض نجاح يربط طلبة المدارس والكليات في الإمارات بجامعات رائدة حول العالم

افتتح سعادة الدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط وخدمات التعليم في وزارة التربية والتعليم، أمس فعاليات معرض نجاح دبي، أكبر فعاليّة تعليميّة دوليّة سنويّة في دولة الإمارات، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2023. جذب هذا الحدث الضخم الآلاف من طلبة المدارس والجامعات الباحثين عن فرص تعلميّة مميّزة وبرامج أكاديميّة عالميّة المستوى في مجال التعليم العالي. كما يربط نجاح أكثر من 16000 من الطلبة من جميع أنحاء الدولة بالجامعات والكليات الرائدة حول العالم. وتشمل هذه الفعاليّة العريقة إرشادات شاملة حول مختلف جوانب التعليم العالي، بما في ذلك متطلبات الالتحاق بالجامعات، وكيفيّة الحصول على المنح الدراسية وطرق التمويل، وفرص التوظيف، وتقديم الطلبات بالأطر الصحيحة وغير ذلك.

وتعليقاً على الحدث، أكد سعادة المهيري أن الوزارة حريصة على توفير أفضل المسارات التعليمية للطلبة وتوعيتهم بالفرص الواعدة في مستقبل التعليم والتعلم، وتمهيد الطريق أمامهم ليواصلوا رحلة التعلم في أرقى المؤسّسات التعليمية محليّاً وخارجيّاً.

وقال سعادته إن هذا الأمر يشكل هدفا استراتيجيا وأولوية لدى الوزارة بما يتماشى مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة، لاسيما فيما يتصل بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة وتطوير قطاع التعليم العالي، وتوفير الدعم الأكاديمي للطلبة، وكذلك ترسيخ مبدأ التعلّم مدى الحياة، بما يشكّل قاعدة ارتكاز لتحقيق مخرجات تعليميّة بجودة عالية، وضمانة لريادة دولة الإمارات في شتى المجالات العالميّة.

وأوضح المهيري أن الوزارة تشارك في معرض "نجاح" في دبي بنسخته الحالية، وذلك لتوثيق التعاون وفتح آفاق أكبر أمام الطلبة، للتعرف إلى مجالات الدراسة والمهن المطلوبة في سوق العمل، بما يلبّي طموحاتهم، لافتاً إلى أن المعرض يشكل فرصة سانحة للطلبة للاطلاع على ما يوفره القطاع التعليمي لتعزيز القرارات الأكاديمية للطالب حيث يشكل المعرض منصّة رائدة وداعمة لإبراز الفرص التعليميّة في الدولة.

ويضم هذا الحدث -مجاني الدخول- ما يزيد على 80 جامعة مشاركة من أكثر من 15 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وماليزيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وأستراليا والمجر وليتوانيا ولبنان ومصر وسنغافورة والصين وغيرها. وتشتمل قائمة الجامعات المشاركة على جامعة ولاية أيوا، وسانت كلاود ستيت، وواترلو، وغويلف، ونيو برونزويك، وديبريسين، وليستر، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، على سبيل المثال لا الحصر.

ويتضمن المعرض -الممتد لثلاثة أيام- أكثر من 30 ندوة، من ضمنها جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع مجموعة من خبراء التعليم العالي المرموقين والتي تتناول مواضيعاً متنوعة. وتهدف هذه الجلسات التي تُعقد تحت مظلة "منصّة مركز النجاح" إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفر آفاقاً وظيفية واعدة. كما يتم تزويد الطلبة المحتملين أيضاً بمجموعة واسعة من الأدوات والمعارف للتقدم بنجاح إلى أفضل الجامعات. وبالمثل، يعد منتدى مرشدي المدارس حدثاً بالغ الأهميّة حيث يوفّر لمرشدي المدارس فرصاً فريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين.



وتعتبر مجموعة المنح الدراسية وفرص المساعدات المالية المتاحة من عوامل الجذب الرئيسيّة الأخرى للطلبة وأولياء الأمور في المعرض، إلى جانب إرشادات الخبراء حول تقديم الطلبات بالأطر الصحيحة لجعلها تنال إعجاب لجان القبول. بالإضافة لما تقدّم ذكره، لم يُهمَل الجانب الممتع في فعاليات هذا الحدث العريق، إذ يوجد العديد من السحوبات المسليّة ومشاركة منصّة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة – كوميكون، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، الذي يساهم في إضفاء أجواء مفعمة بالحيويّة والنشاط والمرح لمعرض نجاح.

وعلى حد تعبير ديمة السعدي، مديرة فعاليات نجاح في شركة إنفورما، الجهة المنظمة للحدث: "يكمن السبب الرئيسي وراء التألّق المستمر لمعرض نجاح - كما يتضح من الإقبال المتزايد عليه بشكل مطرد عاماً بعد عام – كونه الحدث الأكثر شمولاً من نوعه، حيث يغطي كافّة جوانب التعليم العالي، بدءاً من متطلبات القبول إلى المنح الدراسية، انتهاءً بفرص العمل. كما أن هناك الكثير ممّا نستطيع تقديمه للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، خاصّة عبر مشاركة العديد من الجامعات والمؤسّسات التعليميّة الرائدة من داخل دولة الإمارات وخارجها".

وتجدر الإشارة إلى أنه لديك فرصة ثانية لتكتشف مجموعة من أفضل الجامعات والبرامج المحلية والعالمية وتباشر بتقديم الطلبات الجامعيّة خلال معرض نجاح أبوظبي، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في حال فاتتك فرصة حضور فعاليات نسخة دبي الحاليّة من المعرض.

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