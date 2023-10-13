العاهل الأردني يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذّر الملك من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ووصل بلينكن في وقت مبكر الى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية.

ويسعى بلينكن خلال جولته لزيادة الضغط على حركة (حماس)، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.

ويأتي تحذير العاهل الاردني الجمعة بعدما أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".

وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

وأكد لبلينكن "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة".

وقتل 1200 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالي 150، بحسب الجيش.

وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى 500 طفل.



