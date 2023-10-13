وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع الدولة العبرية في أعقاب هجوم شنته حركة حماس.
وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى الدولة العبرية.
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