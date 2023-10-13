حماس تعلن مقتل 13 أسيراً في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان أن 13 أسيرا قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال البيان تعلن كتائب القسام عن مقتل 13 أسيرا من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال 24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها القصف.
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