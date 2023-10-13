الذهب يربح 9 دولارات ويصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين.
وبحلول الساعة 09:47 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.49% أو ما يعادل 9.12 دولارات ليصل إلى 1878.04 دولارا للأونصة.
وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.39% أو ما يعادل 7.45 دولارات لتصل إلى 1890.4 دولارا للأونصة.
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