الذهب يربح 9 دولارات ويصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبحلول الساعة 09:47 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.49% أو ما يعادل 9.12 دولارات ليصل إلى 1878.04 دولارا للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.39% أو ما يعادل 7.45 دولارات لتصل إلى 1890.4 دولارا للأونصة.





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