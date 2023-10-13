«دبي للسلع» يسعى لاستقطاب المزيد من الشركات اليونانية

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أول نسخة على الإطلاق من حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في اليونان. وقد تضمّنت هذه الحملة زيارة مدينتي أثينا وسالونيك، حيث استضاف المركز لفيفاً من قادة الأعمال من جميع أنحاء اليونان، وسلّط الضوء على مكانة دبي الرائدة بوصفها بوابة تجارية للشركات اليونانية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية. وأطلع المركز 178 شركة يونانية على ما يقدمه من مزايا ضمن بيئة أعماله.

وفي إطار مساعي مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة نحو تعزيز العلاقات التجارة الثنائية مع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فقد انطلقت النسخة الأخيرة من حملته الترويجية تحت هدف رئيسي تمثّل في توطيد العلاقات الممتدة بين الإمارات واليونان، بما يتماشى مع طموحات اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الدولتين في عام 2020.

وشهدت الحملة الترويجية نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، وكوكبة من قادة الأعمال اليونانيين من قطاعات مختلفة، والتي ركزت على مزايا ممارسة الأعمال في الإمارة انطلاقاً من المركز، حيث ألقى وفد المركز الضوء على البنية التحتية الاستثنائية وخدمات الأعمال المتخصصة والمناخ الداعم للأعمال في دبي، وجميعها عوامل رئيسية رسّخت مكانة الإمارة مركزاً بارزاً على خريطة الأعمال والتجارة الدولية.

استثمارات

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمتد بين دولة الإمارات واليونان علاقات تجارية قوية تستمر في التوسّع والنمو عبر العديد من القطاعات الحيوية، بداية من الشحن والطاقة، ومروراً بالتكنولوجيا، وصولاً إلى الرعاية الصحية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، التي تُبشر بعهد جديد من التعاون الثنائي، والتي أسفرت بالفعل عن ضخ استثمارات استراتيجية مؤخراً في تطوير البنية التحتية الحيوية. واليوم، يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 130 شركة يونانية، ونحن واثقون بأننا سنشهد نمواً في عدد الشركات اليونانية داخل المركز بالتزامن مع مساعي العديد من الشركات اليونانية الكبرى وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى توسيع حضورها عالمياً انطلاقاً من مراكز تجارية دولية مثل دبي. وتعد النسخة الحالية من حملتنا الترويجية هي الأولى على الإطلاق في اليونان؛ ما يجعلها حدثاً مميزاً، بينما نمضي قدماً نحو ترسيخ أسس المشهد التجاري والاستثماري بين الإمارات واليونان».

وتم تنظيم الحملة الترويجية بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات في مدينة أثينا، والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وغرفتي التجارة والصناعة في مدينتي أثينا وسالونيك، واتحاد الشركات اليونانية (SEV)، ورابطة المصدرين في اليونان (SEVE).

أعمال

وقال سليمان المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان: «يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة تشغيلية متطورة تتمتع بمستويات ثقة عالية، وتعزز بدورها سهولة ممارسة الأعمال؛ ما يجعله شريكاً مثالياً للمؤسسات والشركات اليونانية التي تتطلع إلى توسيع حضورها عبر دبي، لما توفره الإمارة من مقومات وإمكانات فريدة تتيح لهذه الشركات الانطلاق والتوسّع في عدد من أسرع الأسواق العالمية نمواً. ونحن فخورون بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتسليط الضوء على ما يوفره من الحلول والخدمات النوعية أمام مجتمع الأعمال في دولة اليونان».

وتجدر الإشارة أن الحملة الترويجية التي ينظّمها مركز دبي للسلع المتعددة تحت عنوان «وُجد من أجل التجارة» هي مبادرة حيوية تعزز بدورها مكانة دبي مركزاً تجارياً مزدهراً، كما أنها تضطلع بدور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، مع العلم بأن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بنحو 11% ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وسجّلت منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، خلال النصف الأول 2023، أداءً قياسياً بعدما شهدت انضمام 1456 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 23 ألف شركة.





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