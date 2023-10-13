سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين من «ذا ترازيس» بأمريكا

فازت سوق دبي الحرة باثنتين من «جوائز ذا ترازيس» المرموقة وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع الجائزة أقيم مؤخراً في فندق «ألوفت دالاس داون تاون» بولاية تكساس الأمريكية، ونظمته «مؤسسة فكس إكسبرس للنشر» على هامش مؤتمر «غلوبال بزنس ترافل أسوسييشن 2023».



ونالت السوق الحرة جائزتها الأولى في فئة «السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة، بينما حصدت جائزتها الثانية في فئة «السوق الحرة المفضلة للتسوق» وذلك للمرة الثانية. وجاء فوز سوق دبي الحرة بهذه الجائزة الدولية، بناءً على تصويت قراء موقع «ترازي ترافل» للنشر، الشقيق لمجلة «غلوبال ترافلر» على الإنترنت، والذي يعد المصدر الرئيس للحصول على الأخبار والنصائح والآراء وأحدث اتجاهات السفر للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وحلّت سوق دبي الحرة في المركز الأول وفق استطلاعٍ للقراء، جرى عبر الإنترنت، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 15 مايو 2023.

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «إنجاز رائع يُضاف إلى سجل سوق دبي الحرة الحافل، وحصولنا على جائزتي»السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط«للمرة الثالثة، و»السوق الحرة المفضلة للتسوق«للمرة الثانية، يأتي تتويجاً للجهود الرائعة التي يبذلها جميع أفراد فريق عمل السوق لتوفير تجارب تسوق رفيعة المستوى لجميع عملائنا، بما في ذلك مسافرو جيل الألفية من الشباب حتى عمر الـ 40. ونشكر جميع القراء الذين صوتوا لصالح سوق دبي الحرة عبر الإنترنت.»

وأجرى موقع «ترازي ترافل دوت كوم» استطلاعاً لقرائه لاختيار الأفضل في العديد من مواضيع سوق السفر التي تهم المسافرين دون 40 عاماً، وذلك عبر الموقع والبريد الإلكتروني على الإنترنت، حيث اقتصر احتساب الأصوات على المشاركين في التصويت الذين استكملوا الإجابة على أكثر من 50 % من الأسئلة، في حين تم تجاهل باقي الأصوات التي أجابت على أقل من ذلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز