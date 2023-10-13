الدولار يهبط وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الجمعة بعد أكبر زيادة يومية له منذ مارس التي بلغها في اليوم السابق، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة في سبتمبر، ليبلغ معدله السنوي 3.7 بالمئة، كما كان الحال في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و3.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقال نيكولاس فان نيس المتخصص في الاقتصاد الأمريكي في بنك كريدي أجريكول سي.آي.بي "البيانات ستبقي الاحتياطي الاتحادي في حالة تأهب".

وذكر ديفيد دويل رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري في مذكرة "تكشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر عن المزيد من التحديات فيما يتعلق بأحدث الجهود المستمرة لدفع التضخم نحو هدف (المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، نحو 0.1 بالمئة إلى 106.36. وارتفع أمس الخميس 0.8 بالمئة إلى 106.6، وهي أكبر قفزة في يوم واحد منذ 15 مارس.

وأدى الدعم الذي تلقاه الدولار أمس الخميس إلى تراجع الين نحو مستوى 150 ينا للدولار المهم الذي لامسه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي قبل أن يرتفع بشكل حاد، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن السلطات اليابانية كانت تتدخل في سوق الصرف.

واستقرت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.69 للدولار.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0547 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.2213 دولار.

وزادت الكرونة السويدية مقابل الدولار واليورو بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، مما يزيد من المخاطر المتمثلة في أن البنك المركزي السويدي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6324 دولار أمريكي. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5920 دولار أمريكي.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز