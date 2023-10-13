مسعود أوزيل: أوقفوا هذه الحرب

دعا اللاعب السابق في المنتخب الألماني لكرة القدم، مسعود أوزيل، إلى وقف الحرب الدائرة في إسرائيل وقطاع غزة، في ضوء مقتل الآلاف على الجانبين.

وكتب اللاعب الذي ينحدر من أصول تركية /34 عاما/ على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الجمعة: "صلوا من أجل الإنسانية. صلوا من أجل السلام. يفقد الأبرياء، وخاصة الأطفال الأبرياء، حياتهم في الحرب - على كلا الجانبين. إنه أمر مفجع ومحزن للغاية. من فضلكم اوقفوا الحرب!!!".

وتنفذ حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، هجمات على إسرائيل منذ يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3391 آخرين.

وبحسب بيانات رسمية، فقد تم أيضا اختطاف حوالي 150 شخصا في قطاع غزة. وفي المقابل قتل أكثر من 1537 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية، من بينهم نحو 500 قاصر و276 امرأة.





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