مسعود أوزيل: أوقفوا هذه الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا اللاعب السابق في المنتخب الألماني لكرة القدم، مسعود أوزيل، إلى وقف الحرب الدائرة في إسرائيل وقطاع غزة، في ضوء مقتل الآلاف على الجانبين.
وكتب اللاعب الذي ينحدر من أصول تركية /34 عاما/ على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الجمعة: "صلوا من أجل الإنسانية. صلوا من أجل السلام. يفقد الأبرياء، وخاصة الأطفال الأبرياء، حياتهم في الحرب - على كلا الجانبين. إنه أمر مفجع ومحزن للغاية. من فضلكم اوقفوا الحرب!!!".
وتنفذ حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، هجمات على إسرائيل منذ يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3391 آخرين.
وبحسب بيانات رسمية، فقد تم أيضا اختطاف حوالي 150 شخصا في قطاع غزة. وفي المقابل قتل أكثر من 1537 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية، من بينهم نحو 500 قاصر و276 امرأة.
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