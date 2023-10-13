إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل
التاريخ
10/13/2023 5:22:49 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة رشقات بمئات الصواريخ من غزة على إسرائيل الجمعة، بحسب مراسلي فرانس برس، بعد ساعات من طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء شمال القطاع مع مواصلته شنّ غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.
وتمّ إطلاق الرشقات الصاروخية خلال الدقائق الـ15 الماضية.
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