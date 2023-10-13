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إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

10/13/2023 5:22:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة رشقات بمئات الصواريخ من غزة على إسرائيل الجمعة، بحسب مراسلي فرانس برس، بعد ساعات من طلب الجيش الإسرائيلي من السكان إخلاء شمال القطاع مع مواصلته شنّ غارات جوية وقصف مدفعي مكثف.

وتمّ إطلاق الرشقات الصاروخية خلال الدقائق الـ15 الماضية.


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