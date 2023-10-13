بلدية دبي تُطلق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من الثلاثاء المُقبل

أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، والذي سيستمر حتى نهاية أبريل 2024، حيث حددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير. وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وتعزيزاً لرؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وأكدت بلدية دبي توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافةً إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء ومنع ظاهرة التخييم العشوائي. مشيرةً إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصصة، وذلك تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم. كما وفرت متاجراً لمستلزمات التخييم التي يحتاجها مرتادو المخيمات.



وأفادت البلدية أنها تُصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياجٍ مؤقتٍ مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم. كما يمكن للمتعاملين البدء بتسجيل طلبات التخييم الشتوي لهم من خلال الرابط التالي: التخييم

وحددت بلدية دبي مجموعة من الاشتراطات للتقيد بها لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، شملت؛ ضرورة الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من قبل صاحب التصريح وعدم استخدامه بواسطة الغير أو تأجيره لأي نشاط آخر، إضافةً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد. كذلك بيّنت الشروط ضرورة الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة ووضع اللوحة الرقمية للمخيم في مكانٍ ظاهر، وإزالة المخيم ومحتوياته بعد انتهاء التصريح وردم أي حفريات نُفذت ضمنه.

كما نصت الاشتراطات على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم ومنع استخدام الألعاب النارية، وقيادة الدراجات الرملية داخل منطقة المخيمات بسرعة تزيد عن 20 كم/ساعة، فضلاً عن عدم استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز