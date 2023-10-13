اللجنة الوطنية للانتخابات تعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال اجتماعها الخامس الذي عقد اليوم، برئاسة معالي عبد الرحمن العويس- وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

كما ناقشت اللجنة التقارير الخاصة بسير العملية الانتخابية وآفاق التحسين والتطوير المستمرين، كذلك أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعون المقدمة على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز 2023 (4 طعون) من حيث الموضوع؛ وذلك بناء على التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا، وعضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص القضائي من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

دعم لامحدود

ورفعت اللجنة الوطنية للانتخابات في مستهل اجتماعها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على الدعم اللامحدود والمتواصل لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

مشاركة فاعلة

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: "إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الوطني، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات".

وأشار معاليه إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير بما يسهم في تعزيز تجربة التمكين السياسي، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، كممثل لشعب الاتحاد ومنبر للتعبير عن آراء وطموحات وتطلعات المواطنين.

وأضاف معاليه: "مع إعلان نتائج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نسدل الستار على فصل جديد ناجح من المشاركة السياسية في الدولة التي أكد من خلالها الناخبون وعيهم وحرصهم على المساهمة في هذا الواجب الوطني، بهدف المشاركة في بناء المستقبل المشرق لوطننا الغالي".

ونعرض فيما يلي القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات:

الفائزون من إمارة أبوظبي:

سالم حمد سالم بالركاض العامري

هلال محمد حمدان هلال الكعبي

مضحية سالم كديري محمد المنهالي

حشيمة ياسر علي سعيد العفاري

الفائزون من إمارة دبي:

حميد أحمد أحمد محمد الطاير

أحمد ميرهاشم أحمد خوري



مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية

آمنة علي سالم علي العديدي

الفائزون من إمارة الشارقة:

محمد حسن سليمان علي الظهوري

وليد علي محمد بن فلاح المنصوري

عدنان حمد محمد حمد الحمادي

الفائزون من إمارة عجمان:

ماجد محمد رحمة محمد المزروعي

عائشة إبراهيم أحمد المري





الفائزون من إمارة أم القيوين:

محمد عيسى عبيد الكشف آل علي

منى راشد عبدالله طحنون آل علي

الفائزون من إمارة رأس الخيمة:

سعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي

سلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي

سالم راشد علي المفتول آل علي

الفائزون من إمارة الفجيرة:

الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي

عائشة خميس علي الظنحاني

وفي ختام الاجتماع، تقدمت اللجنة بالتهنئة إلى المرشحين الفائزين، متمنية لهم التوفيق والسداد في تأدية مهامهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار، والتعبير عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم ونقل آرائهم إلى صناع القرار.

وقد حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات كل من: معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي- وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي- وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي- وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي- مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار- مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

كما حضر هذا الاجتماع سعادة طارق هلال لوتاه- وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي- رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة سامي محمد بن عدي- وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (مقرر اللجنة)، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري- رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسعادة الدكتورة أمينة الرستماني- المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.





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