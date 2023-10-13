الكشف عن فعاليات جديدة في «إكسباند نورث ستار 2023»

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم. وتشمل هذه الفعاليات كلاً من «إنديا سنترال»، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، التي يتوقع أن تستقطب العديد من زوار المعرض والشركات الناشئة العالمية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظم في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين.

ويعتبر «إنديا سنترال» أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً بأن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية. ويضم البرنامج مؤتمراً مخصصاً حول منظومة التكنولوجيا الهندية وآفاق التنظيم والاستثمار فيها بحضور مجموعة من الوزراء ومؤسسي الشركات المليارية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

آسيا وأفريقيا

ويضم «إكسباند نورث ستار» أيضاً معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100»، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية. ومن المتوقع أن تصل قيمة شركات التكنولوجيا الناشئة في جنوب شرق آسيا إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 مقارنة بـ340 مليار دولار في عام 2020. وفي أفريقيا، نجحت 633 شركة ناشئة أفريقية بجمع ما مجموعه 3.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وارتفع إجمالي حجم تمويلها السنوي بأكثر من 1000% منذ عام 2015.

ويأتي تنظيم معرضي «آسيا فاست 100» و«أفريكا فاست 100» بعد حملات ترويجية خارجية مكثفة، إضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع عشر من أكبر الوجهات في كلتا المنطقتين. ويعتبر هذان المعرضان الأكبر من نوعهما لمجتمع الشركات الناشئة الآسيوية والأفريقية خارج كل قارة، ويضمان يوماً حافلاً بالمؤتمرات وفعاليات التواصل والمسابقات المخصصة.

الذكاء الاصطناعي

وتشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام أيضاً «اثنين الذكاء الاصطناعي»، الذي يستعرض ما يزيد على 250 شركة ناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، والمؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا، الذي سيقدم رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، و«أحد المستثمرين الملائكيين»، وهو سلسلة فريدة من ورش العمل مع جولة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة في التعرف على المستثمرين الملائكيين.

وتعكس المبادرات الجديدة في معرض «إكسباند نورث ستار» التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتهدف الغرفة إلى تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة الطموحة بالمنظومة الرقمية في دبي، ودعم توسعهم ونجاحهم في الإمارة، كما يدعم المعرض مسيرة تحول الإمارة إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويعد الاقتصاد الرقمي إحد الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية، ويدل على طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، وتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول عام 2033.



1800 شركة

ويشارك في «إكسباند نورث ستار 2023» ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة؛ وحوالي 1000 مستثمر – يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.

وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف استراتيجيتها باستقطاب 300 شركة تقنية إلى دبي بحلول عام 2024 والتزامها بتعزيز اقتصاد دبي الرقمي وتحقيق تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

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