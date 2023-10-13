السلطات الأمريكية تكثف الإجراءات الأمنية في عدة مدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثفت أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والمسلمين قبل احتجاجات متوقعة على مستوى العالم تأييدا للفلسطينيين اليوم الجمعة، لكنها حثت في الوقت نفسه المواطنين في امريكا على ممارسة أنشطتهم اليومية من دون تغيير.
وقالت الشرطة في أكبر مدينتين أميركيتين من حيث عدد السكان، وهما نيويورك ولوس أنجلوس، إنها ستزيد من الدوريات الأمنية، لكن السلطات أكدت أنها ليست على دراية بأي تهديدات محددة أو ذات مصداقية.
MENAFN13102023000208011052ID1107236590
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.