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السلطات الأمريكية تكثف الإجراءات الأمنية في عدة مدن

10/13/2023 5:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كثفت أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والمسلمين قبل احتجاجات متوقعة على مستوى العالم تأييدا للفلسطينيين اليوم الجمعة، لكنها حثت في الوقت نفسه المواطنين في امريكا على ممارسة أنشطتهم اليومية من دون تغيير.
وقالت الشرطة في أكبر مدينتين أميركيتين من حيث عدد السكان، وهما نيويورك ولوس أنجلوس، إنها ستزيد من الدوريات الأمنية، لكن السلطات أكدت أنها ليست على دراية بأي تهديدات محددة أو ذات مصداقية.





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