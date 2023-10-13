تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السكان للانتقال إلى الجنوب.
وقال المكتب إن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه دعاية زائفة وحرب نفسية داعيا سكان غزة بتجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن متحدث أممي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.
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