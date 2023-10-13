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تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة

10/13/2023 5:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة السكان للانتقال إلى الجنوب.
وقال المكتب إن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه دعاية زائفة وحرب نفسية داعيا سكان غزة بتجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن متحدث أممي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.





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