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كتائب القسام تضرب بقوة رداً على التهجير

10/13/2023 5:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن توجه ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً لعسقلان المحتلة.
وقالت كتائب القسام إن الضربة جاءت رداً على التهجير واستهداف المدنيين في غزة.




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