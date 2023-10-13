كتائب القسام تضرب بقوة رداً على التهجير

كتائب القسام تضرب بقوة رداً على التهجير
التاريخ
10/13/2023 5:09:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن توجه ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخاً لعسقلان المحتلة.
وقالت كتائب القسام إن الضربة جاءت رداً على التهجير واستهداف المدنيين في غزة.
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