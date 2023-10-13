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النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

10/13/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من نقص الإمدادات في السوق.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.79 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل، ويتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.93 بالمئة مسجلة 83.68 دولار للبرميل، إذ يتجه الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية 0.8 بالمئة.

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