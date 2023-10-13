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وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

10/13/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح اليوم الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل في أعقاب هجوم حماس.

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

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