وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وزير الدفاع الأميركي يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن
التاريخ
10/13/2023 4:27:19 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح اليوم الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل في أعقاب هجوم حماس.
وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.
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