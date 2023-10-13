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الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة

10/13/2023 4:27:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل العقيد ليؤون بار احد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.

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