الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة

الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة
التاريخ
10/13/2023 4:27:18 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الجمعة، مقتل العقيد ليؤون بار احد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.
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