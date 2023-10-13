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قائد إسرائيلي عسكري: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا

10/13/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب قائد أركان جيش الاحتلال السابق يائير غولان إن الاحتلال تعرض لأسوأ هزيمة في تاريخه، بعد اجتياح مقاتلي القسام لمناطق واسعة في غلاف غزة والسيطرة عليها لأيام.
وقال غولان، وفق ترجمة وكالة "صفا": "أعتقد أن ما جرى لنا يشكل الهزيمة الأسوأ في تاريخنا، أراها أخطر من حرب يوم الغفران، حيث تعرضت جبهتنا الداخلية للهجوم، بينما فشل الجيش في حماية السكان".
بدورها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "غولان" شارك بنفسه في المعارك الضارية التي جرت مع مقاتلي القسام في غلاف غزة يوم السبت الماضي.

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