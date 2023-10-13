MENAFN - AETOSWire) يُؤكد السيد سوراب تشاندراكار، الذي واجه مؤخراً اتهامات خطيرة تتعلق بتطبيق "ماهاديف"، عدم تورّطه في مخطط الاحتيال المالي المزعوم. ويأسف بشدة لتوريطه بشكل خاطئ في هذه القضية ووصفه بأنّه الرأس المدبّر لهذه العملية.

كما يشدد السيد تشاندراكار بحزم أنّ الادّعاءات بشأن تورّطه لا أساس لها من الصحة، إنما هي محاولة لتشويه السمعة الطيبة لمواطن شريف، معتبراً أنّ التمتع بأسلوب حياة مريح لا ينبغي أن يُساء تفسيره كدليل على المشاركة في أنشطة غير قانونية.

هذا ويحثّ السيد سوراب جميع وسائل الإعلام على النظر في هذه الحقائق وتصحيح الرواية السائدة، وتصويب الموارد نحو البحث عن المذنبين الفعليين. كما يعرب عن التزامه بالتعاون الكامل مع السلطات لضمان تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة من دون أيّ تشويه. وأخيراً، يدعو السيد سوراب إلى إجراء تحقيق عادل وشفّاف في هذه المسألة، مؤكداً التزامه بالتعاون الكامل لتقديم الجناة الفعليين إلى العدالة.

لمحة عن سوراب تشاندراكار

يملك مصنع العصائر "جوس فاكتوري" المملوك من سوراب تشاندراكار في الهند 25 فرعاً في جميع أنحاء مدينة بهيلاي بولاية تشاتيسغار.

يتحدّر السيد سوراب من عائلة متواضعة، وكان يدير عدداً من الشركات ذات الصلة بالسلع الاستهلاكية سريعة الحركة والبناء والمقاولات الفرعية والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الكثير من الشركاء والعلامات التجارية.

تمثّلت محطته الريادية في منطقة الشرق الأوسط في شركة "إمباير وان جلوبال ريل استيت"، حيث يشغل منصب المدير العام المُشارك. ويدأب كلّ من السيد أوبال والسيد شاندراكار معاً على خلق القيمة التي تتخطى قطاع العقارات لصالح عملائهما المقيمين خارج منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.